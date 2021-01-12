Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12. Ocak yeni bölüm fragmanı! Eşkıya 179.fragmanında neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12. Ocak yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Eşkıya 179. bölüm fragmanı da merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. EDHO son bölümde ihaneti kaldıramayan Tipi'nin Rafet'i boğması masadaki dengeleri yeniden bozdu. EDHO yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? EDHO 179. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecanla takip edilen son bölümün ekrana gelmesinin ardından gözler fragmana çevrildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam olup olmadığı yayınlanan ATV yayın akışı ile yanıt buldu. ATV yayın akışına göre bu akşam EDHO'nun 179. bölümü ekrana gelmeyecek. Dizinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele etti. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora soktu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 12 OCAK YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. ATV yayın akışı içerisinde 19:45'de Kupa Günlüğü, 20:45'de Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı yer alıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı ve tarih belli olmadı.

EŞKİYA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımın henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmazken dizilerin gelecek hafta ekranlara yeni bölümleriyle geri dönmesi bekleniyor. Henüz konuyla ilgili yayıncı kuruluş tarafından bir açıklama ise bulunmuyor.

EŞKİYA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.

Hainler kendi pususunda boğulacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Planlar alt üst...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Yeni Malatyaspor – Galatasaray

22:45 Maraşlı

02:00 Akıncı