Eskişehirsporlu ve Tuzlasporlu futbolcular, PFDK'ya sevk edildi
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Eskişehirsporlu ve Tuzlasporlu futbolcular, PFDK'ya sevk edildi

09.12.2020 17:46 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:51
Eskişehirsporlu ve Tuzlasporlu futbolcular, PFDK'ya sevk edildi

Tuzlasporlu futbolcular Erdem Özgenç ve Ahmet Yazar ile Eskişehirsporlu futbolcu Tolga Yakut, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Tuzlasporlu futbolcular Erdem Özgenç ve Ahmet Yazar ile Eskişehirsporlu futbolcu Tolga Yakut, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

Eskişehirspor Kulübü futbolcusu Tolga Yakut'un 08.12.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Tuzlaspor Kulübü futbolcusu Erdem Özgenç'in 08.12.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor - Tuzlaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine;

Tuzlaspor Kulübü futbolcusu Ahmet Yazar'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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