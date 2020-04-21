Eskişehirsporlu Kaan Öztürk'ün hayatını kaybetmesi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
21.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:10
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
TBF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehirspor altyapısından yetişen Kaan Öztürk'ün, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA