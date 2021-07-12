Eskişehirspor yönetimine aday liste bulunamıyor
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Eskişehirspor yönetimine aday liste bulunamıyor

Eskişehirspor yönetimine aday liste bulunamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehirspor'un Divan Kurulu Başkanlığı'nda toplanan Olağanüstü Genel Kurul'una, yönetime aday liste çıkmamasıyla tekrar ara verildi.

Eskişehirspor'un Divan Kurulu Başkanlığı'nda toplanan Olağanüstü Genel Kurul'una, yönetime aday liste çıkmamasıyla tekrar ara verildi.

Eskişehirspor'da yönetime aday bulunamıyor. Daha önceki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantılarında yönetime aday liste bulunamayan Eskişehirspor'da, bugün yeni bir kurul toplantısı gerçekleştirildi. Divan Kurulu yönetiminde toplanan kurulda bugün de yönetime aday liste çıkmadı. Aday liste bulunamamasıyla birlikte genel kurula tekrar ara verildi. Ara verilen Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı 27 Temmuz Salı günü saat 16.00'a ertelendi.

"Almamız gereken 26 imza kaldı"

İlerleyen süreç hakkında Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu ve kurul üyesi Fatih Baturaygil, katılımcıları bilgilendirdi. Fatih Baturaygil, transfer tahtasının açılması için gerekli süreç hakkında, "Almamız gereken 26 imza kaldı. Önümüzdeki sene için ise şuan ihtiyacımız olan miktar yaklaşık 25 milyon lira olarak gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Basında ve kamuoyunda geniş yer tutan Trabzonspor konusunda açıklama yapan Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu ise, "Kulüplerin yönetimleri, taraftarları, destekçileri, teknik heyeti bir bütün olarak camiayı oluşturur. Biz Trabzonspor kulübünün yönetiminden görüşme için teklif aldığımızı söylemedik. Camiadan görüşme teklifi aldığımızı belirttik" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor yönetimine aday liste bulunamıyor
Eskişehirspor yönetimine aday liste bulunamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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