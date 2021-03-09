Eskişehirspor yönetimi BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgören ve beraberindekiler, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret ettiği bildirildi.

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgören ve beraberindekiler, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Eskişehirspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Akgören'e, kulüp başkan vekili Fatih Sezer ve yönetim kurulu üyeleri Bülent Gürsoy'un eşlik ettiği kaydedildi.

Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Destici'nin, Eskişehirspor'un her zaman yanında olduğunu ve kulüp tarafından başlatılan orman kampanyası fikrini önemsediği belirtilen açıklamada, kampanyayı kendisinin de bizzat destekleyeceği vurgulandı.

Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ise desteklerinden dolayı Destici'ye teşekkür ederek, isminin yazılı olduğu formayı günün anısına kendisine hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar