Eskişehirspor yine kongreye gidiyor

21.09.2019 17:43

TFF 1. Lig'de sıkıntılı bir sezon geçiren Eskişehirspor, yeniden kongre kararı aldı.



Alınan puan silme cezalarıyla birlikte iyice dibe vuran ve son zamanlarda kulüp yönetimi konusunda dikiş tutturamayan Eskişehirspor, bir kez daha kongre kararı aldı. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 6 Ekim Pazar Günü saat 14.00'de bir otelde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki kongre 13 Ekim Pazar Günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA