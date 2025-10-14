Eskişehirspor yeni teknik direktörü Hakan Şapcı kimdir?

Peki, Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Hakan Şapcı kimdir? Futbolculuk geçmişi ve teknik adamlık kariyeriyle dikkat çeken Şapcı, Eskişehir ekibine yeni bir enerji kazandırmayı hedefliyor. Taraftarlar ise deneyimli teknik adamın takıma neler katacağını merakla bekliyor.

ESKİŞEHİRSPOR YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Eskişehirspor'da teknik direktörlük koltuğu el değiştirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından teknik direktör Serdar Göçerler ile yollarını ayırdı. Yönetim kurulu, yapılan değerlendirmelerin ardından takımın başına deneyimli teknik adam Hakan Şapcı'yı getirme kararı aldı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevi için Hakan Şapcı ile anlaşmaya varılmıştır. Hocamıza hoş geldin diyor, kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

HAKAN ŞAPCI KİMDİR?

1973 doğumlu olan Hakan Şapcı, 51 yaşında ve uzun yıllara dayanan bir teknik direktörlük geçmişine sahip. Antrenörlük kariyerine 2004 yılında Manisaspor Süper Gençler Takımı'nda başladı ve 2012 yılına kadar burada görev yaptı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR DÖNEMİ

2012 Kasım ayında, o dönem BAL Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başına geçti. Takım, Şapcı göreve geldiğinde 4. hafta sonunda 5 puanla 9. sırada bulunuyordu. Ancak deneyimli teknik adam, takımıyla çıktığı 22 maçta 14 galibiyet ve 8 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmeden sezonu tamamladı. Manisa temsilcisi, ligi 55 puan ve +41 averajla 3. sırada bitirdi.

2013-2014 sezonunda da Manisa ekibinin başında kalan Şapcı, takımını BAL 8. Grubu'nda 23 maç boyunca yenilgi yüzü görmeden liderliğe taşıdı. Önceki sezondan gelen seriyle birlikte 45 maçlık yenilmezlik rekoruna ulaştı. Ancak bu seri Kütahya deplasmanında 4-0'lık mağlubiyetle sona erdi. Sezonu 59 puanla tamamlayan Manisa Belediyespor, yalnızca 1 puan farkla Tire'nin gerisinde ikinci oldu.

2014-2015 sezonunda ise Şapcı'nın takımı adeta fırtına gibi esti. 26 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alarak 65 puanla şampiyon oldu ve 3. Lig'e yükseldi.

3. LİG DENEYİMİ VE UŞAKSPOR DÖNEMİ

2015-2016 sezonuna Manisa ekibiyle başlayan Şapcı, takımını lige çıkaran hoca olarak dört maça çıktı ancak yönetim değişikliği sonrası görevinden ayrıldı. Manisa'da çıktığı 78 maçta yalnızca 3 kez yenilgi yaşadı.

Ardından BAL Ligi ekiplerinden Uşakspor'un başına geçti. Yeniden yapılanma sürecindeki takımda 9 maçta görev aldı ve 5 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti.

2016-2017 sezonunda Turgutluspor ile anlaşan Şapcı, burada da başarıyı sürdürdü. Takımıyla çıktığı 24 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 60 puan topladı ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

2017-2018 sezonunda yeniden Uşakspor'un başına geçen deneyimli çalıştırıcı, 34 maçta 19 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 68 puan topladı. Uşakspor'u 2. Lig'e taşırken Tarsus, Çorum, Kocaelispor ve Sakaryaspor gibi güçlü ekiplerin önünde yer aldı.

ÜST LİG DENEYİMLERİ VE BAŞARILAR

2. Lig'de de Uşakspor'un başında görev yapan Şapcı, zorlu rakiplerin yer aldığı grupta 15 maçta 22 puan topladı. Takımı güvenli bölgede bulunurken yollar ayrıldı. Şapcı'nın ayrılığından sonra Uşakspor kalan 19 maçta yalnızca 18 puan toplayabildi.

2019-2020 sezonunda sürpriz bir kararla tekrar BAL Ligi'ne dönen Hakan Şapcı, Bergama Belediyespor ile 22 maçta 20 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek namağlup şekilde şampiyonluğa ulaştı.

ALİAĞA DÖNEMİ VE SON BAŞARILAR

Şapcı'nın uzun soluklu Aliağa FK dönemi 2021 yılında başladı. Pandemi nedeniyle kısa oynanan sezonda takımıyla finale kadar namağlup geldi ancak penaltılarla Kuşadasıspor'a elendi.

2021-2022 sezonunda yine kısa süren ligde 16 maçta 14 galibiyet almasına rağmen şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Ancak 2022-2023 sezonunda 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 63 puan toplayarak açık farkla şampiyonluğa ulaştı ve 3. Lig'e yükseldi.

2023-2024 sezonunda Aliağa ile 3. Lig'de mücadeleye devam eden Şapcı, 17 haftada 10 galibiyet ve 7 beraberlik ile namağlup tek takım konumundayken görevinden ayrıldı.

Ayrılığının ardından kısa süre içinde Muğlaspor'un başına geçti. Takımıyla üst üste 8 maç kazandı ve son haftaya lider girdi. Son maçta aldığı beraberlikle Muğlaspor'u şampiyon yaparak sezonu zirvede tamamladı.