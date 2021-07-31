Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kırmızı-siyahlı ekip 22-29 Ağustos tarihleri arasında Bolu'da kamp yapacak.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kırmızı-siyahlı ekip 22-29 Ağustos tarihleri arasında Bolu'da kamp yapacak.

Eskişehirsporlu oyuncular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Teknik Direktör Cem Karaca yönetimindeki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Günün erken saatlerinde başlayan antrenmanda futbolcular; pas, koordinasyon, aerobik ve dayanıklılık çalışmaları yaptılar. Öte yandan Eskişehirspor kafilesi, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında 22-29 Ağustos tarihleri arasında Bolu'da kamp yapacak. Bu tarihler arasında 3 hazırlık maçı oynayacak olan Eskişehirspor'un rakipleri önümüzdeki günlerde belli olacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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