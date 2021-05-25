Eskişehirspor vefat eden taraftarını unutmadı
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Eskişehirspor vefat eden taraftarını unutmadı

Eskişehirspor vefat eden taraftarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şubat ayında hayatını kaybeden Eskişehirspor taraftarı Çağlan Yılmaz'ın ailesi, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldiler.

Şubat ayında hayatını kaybeden Eskişehirspor taraftarı Çağlan Yılmaz'ın ailesi, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldiler.

Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, Çağlan adına Eski Kızılcıklı Tribünü tarafından Eskişehirspor Hatıra Ormanı için bağışlanan 2 bin 626 adet fidan anısına ailesine bir forma hediye etti. Akgören, aileye taziyelerini yineleyerek, Çağlan'ın anısının her zaman yaşatılacağını ifade etti.

Eskişehirspor Kulübü, Çağlan'ı sevgi, özlem ve rahmetle andıklarını ve adına bağışlanan 2 bin 626 fidan için ailesi, sevenleri ve dostlarına camia adına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor vefat eden taraftarını unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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