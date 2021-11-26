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Eskişehirspor, Uşakspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Eskişehirspor, Uşakspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Uşakspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Uşakspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular, ter idmanıyla çalışmalarını tamamladı. Eskişehirspor kafilesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından Uşak'a hareket etti. Yarın saat 13: 00'de Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Eskişehirspor, 7 puan ile 18'inci sırada yer alırken, Uşakspor ise 16 puan ile 13'üncü sırada bulunuyor.

Ayrıca kart cezası bulunan Utku Kızılkaya ve Berkay Tanır ise maç kafilesinde yer almıyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Uşakspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, Uşakspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, Uşakspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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