Eskişehirspor'un yeni espor forma sponsoru belli oldu
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Eskişehirspor'un yeni espor forma sponsoru belli oldu

11.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:13
Eskişehirspor'un yeni espor forma sponsoru belli oldu

Eskişehirspor forma sponsorluğu konusunda ünlü spor giyim markası Diadora ile el sıkıştı. Eskişehirspor'un sahip olduğu espor takımının forma sponsoru böylece Diadora olmuş oldu.

Eskişehir Espor takımı ünlü giyim markalarından biri olan Diadora ile forma sponsorluğu konusunda anlaştı, bu anlaşma espor sektörüne ve ülkemizdeki espor oluşumuna değer katması bekleniyor.

Eskişehir Espor FIFA, NBA ve PUBG oyunlarında önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Espor sektöründe önemli bir yere sahip olan Eskişehir Espor her turnuvadan sonda adından çokça söz ettirmeyi başardı. Eskişehir takımı artık yeni başarılarına sponsorluk anlaşması yaptığı Diadora ile devam edecek.

Eskişehir Espor Takımı resmi instagram hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Gücümüze güç katacak yeni forma sponsorumuz Diadora, Espor sektörüne Eskişehirspor Espor ile giriş yapıyor! Desteklerinden dolayı Diadora firmasına çok teşekkür ederiz!"

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