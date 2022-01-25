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Eskişehirspor'un lig maçı ertelendi

Eskişehirspor'un lig maçı ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehirspor ile Kırklarelispor arasında yarın oynanması planlanan lig maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Eskişehirspor ile Kırklarelispor arasında yarın oynanması planlanan lig maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, ligin 22. haftasında evinde Kırklarelispor'u konuk edecekti. 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF tarafından ertelendi. Eskişehirspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF'nin aldığı karar doğrultusunda ligimizde 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. hafta karşılaşmalarının tamamı olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenmiştir. Kırklarelispor maçımız TFF'nin belirleyeceği ileri bir tarihte oynanacaktır. Taraftarımızın bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Eskişehirspor, Ocak, Spor, Haber

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