Eskişehirspor'un kampanyasında bağış miktarı 115 bin lirayı geçti
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Eskişehirspor'un kampanyasında bağış miktarı 115 bin lirayı geçti

Eskişehirspor'un kampanyasında bağış miktarı 115 bin lirayı geçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'den düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'un dün başlattığı 1 milyon fidan kampanyasında 24 saatte 5 bin 780 fidan satın alınırken, bağış miktarı 115 bin 600 liraya ulaştı.

TFF 1'inci Lig'den düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'un dün başlattığı 1 milyon fidan kampanyasında 24 saatte 5 bin 780 fidan satın alınırken, bağış miktarı 115 bin 600 liraya ulaştı.

Eskişehirspor'un kulübe ekonomik destek sağlanması için başlattığı 1 milyon fidan kampanyası yoğun ilgiyle karşılandı. Dün başlatılan kampanyada bin 128 bağışçı 5 bin 780 fidan satın alınırken, bağış miktarı ise 115 bin 600 lirayı geçti. Kampanyanın 'www.ofidanlaryetisecek.com' adlı internet sitesinde, bağış yaparlar isim isim sıralanırken, nasıl bağış yapılabileceği ve kampanya hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Kampanyada Eskişehir kent merkezinin yanı sıra ilçelerinde birden fazla hatıra ormanı kurulacak. Bir fidan için 20 lira bağış ücreti belirlenirken, bunun 10 lirası OGEM-VAK'a, 10 lirası Eskişehirspor'a kalacak. Kampanyanın hedefi 1 milyon fidan.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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