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Eskişehirspor'un forma sırt reklamı Turkovac oldu

Eskişehirspor'un forma sırt reklamı Turkovac oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, forma sırtına reklam alamadıklarını ifade ederek, koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli aşı Turkovac'ı formalarına eklediklerini açıkladı.

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, forma sırtına reklam alamadıklarını ifade ederek, koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli aşı Turkovac'ı formalarına eklediklerini açıkladı. Şimşek, "Madem kimse formamızın sırt kısmına reklam vermiyor. O zaman biz de gururumuz yerli ve milli aşımız Turkovac'ın reklamını yapmaktan onur duyarız" dedi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, takım forması sırtına yerli ve milli aşı Turkovac'ı reklam olarak eklediklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından Turkovac yazılı formaların fotoğraflarını paylaşan Şimşek, "Madem kimse formamızın sırt kısmına reklam vermiyor. O zaman biz de gururumuz yerli ve milli aşımız #Turkovac'ın reklamını yapmaktan onur duyarız. Aşınızı olun" diye yazdı. Paylaşımda ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketledi.


Eskişehirspor'un forma sırt reklamı Turkovac oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Mehmet Şimşek, Eskişehirspor, TURKOVAC, Milli, Spor, Haber

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