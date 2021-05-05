Eskişehirspor'un fidan kampanyasına destekler devam ediyor
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Eskişehirspor'un fidan kampanyasına destekler devam ediyor

Eskişehirspor'un fidan kampanyasına destekler devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehirspor'un yaşaması ve Eskişehir'e nefes olması amaçlanarak başlatılan fidan kampanyasına destekler sürüyor.

Eskişehirspor'un yaşaması ve Eskişehir'e nefes olması amaçlanarak başlatılan fidan kampanyasına destekler sürüyor.

Ülkemizin her kesiminden binlerce kişi tarafından destek gören Eskişehirspor'un fidan kampanyasına destekler devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'ın 1000 adet fidan bağışının ardından Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı ve Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı da 222'şer adet fidan ile destek verdi. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve kulüp yöneticileri ile bir araya gelen Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı Sportif Direktörü Yılmaz Sazak, takım kaptanı Caner Karuk ve Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı kaptanı Fatma Özbahar fidan kampanyasına desteklerini sundu. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor'un fidan kampanyasına destekler devam ediyor
Eskişehirspor'un fidan kampanyasına destekler devam ediyor
Eskişehirspor'un fidan kampanyasına destekler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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