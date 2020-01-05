Eskişehirspor'un Antalya kampı

05.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:10

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde ilk yarıyı 6 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan siyah-kırmızılı takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Mustafa Özer yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında futbolculara dayanıklılık ve çabukluk testleri uygulandı.

İzinli futbolcuların yer almadığı idmana altyapıdan birçok oyuncu katıldı. Eskişehirspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Siyah-kırmızılı ekip, 12 Ocak'a kadar sürecek Antalya kampında TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ve Almanya'nın Hansa Rostock takımı ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA