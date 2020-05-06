Eskişehirspor'un Altunbaş kardeşleri evlerinin odasını spor salonuna çevirdi
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Eskişehirspor'un Altunbaş kardeşleri evlerinin odasını spor salonuna çevirdi

Eskişehirspor'un Altunbaş kardeşleri evlerinin odasını spor salonuna çevirdi
06.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:20

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kardeş futbolcuları Bedirhan (21) ve Metehan (17) Altunbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında lige verilen arada formda kalmak için evlerinde birlikte çalışıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kardeş futbolcuları Bedirhan (21) ve Metehan (17) Altunbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında lige verilen arada formda kalmak için evlerinde birlikte çalışıyor.

Siyah-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve A takım kadrosunda ter döken Altunbaş kardeşler, 19 Mart'ta başlayan süreci Eskişehir'deki evlerinde yaptıkları antrenmanlarla değerlendiriyor.

Evlerini adeta antrenman salonuna çeviren kardeşler, antrenörlerinin verdiği program dahilinde günde iki idman yapıyor.

Bedirhan: "Antrenman ve maç yapmayı çok özledik"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan kardeşlerden ağabey Bedirhan Altunbaş, sürecin başlarında kardeşiyle evde çeşitli çalışmalar yapıp ormanda koştuklarını söyledi.

20 yaş altındakilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından kardeşinin koşuya gelemediğini belirten Bedirhan, "Evimize çeşitli ağırlıklar ve spor aletleri aldık. Antrenörlerimizin verdiği program dahilinde evde antrenman yapıyoruz. Tabii ki saha antrenmanlarının yerini asla tutamaz. Futbol topu ve sahadan ayrı kalmak bizi olumsuz etkiledi. Antrenman ve maç yapmayı çok özledik. Evde yaptığımız idmanlardan arta kalan zamanda oyun oynuyoruz. Kitap okuyup film ya da dizi izliyoruz, ailemizle sohbet ediyoruz." diye konuştu.

Bedirhan Altunbaş, Eskişehir stadında taraftarların önüne çıkmayı çok özlediklerini, onların desteğiyle birçok olumsuzluğu unuttuklarını vurguladı.

Taraftarın önüne çıktığında ayaklarının titrediğini anlatan genç futbolcu, "Eskişehirspor arması için mücadele etmek tarifsiz. Taraftarın önünde yeniden mücadele etmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Metehan: "Ağabeyimle aynı takımda forma giymek gurur verici"

Kardeşlerden Metehan Altunbaş, geçen sezon Eskişehirspor formasıyla ilk kez profesyonel olarak sahaya çıktığı İstanbulspor karşılaşmasında kendisini adeta hayal dünyasında hissettiğini aktardı.

Sezonun ikinci yarısında teknik direktör Mustafa Özer'in kendisine şans verdiğini belirten Metehan, şunları kaydetti:

"20. haftada deplasmanda oynadığımız Bursaspor maçında sahaya çıktım ve golümü attım. O anı asla unutmayacağım. 7 yaşımdan beri Eskişehirspor formasını giyiyorum. O zamandan beri Eskişehirspor A Takımı'nda forma giyme hayali kuruyordum. Ağabeyimle aynı takımda forma giymek gurur verici. Birçok çocuğun hayalini kurduğu Eskişehirspor formasını giymenin bana nasip olmasından mutluyum. Ağabeyimin antrenman için bana önerdikleri oluyor. Benim de ona söylediklerim var. İki ay ayrı kaldığım futbolu inanılmaz özledim. Süreci atlattıktan sonra iyi bir hazırlık döneminin ardından şanlı taraftarımızın önünde maça çıkmak istiyoruz."

Eskişehirspor'un Altunbaş kardeşleri evlerinin odasını spor salonuna çevirdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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