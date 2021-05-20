Eskişehirspor'un '1 milyon fidan' kampanyasında bağışlar 1 milyon TL'ye yaklaştı
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Eskişehirspor'un '1 milyon fidan' kampanyasında bağışlar 1 milyon TL'ye yaklaştı

Eskişehirspor'un '1 milyon fidan' kampanyasında bağışlar 1 milyon TL'ye yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehirspor Kulübünün maddi zorlukları aşmak için başlattığı '1 milyon fidan' kampanyasına yapılan bağışlar 1 milyon TL'ye yaklaştı.

Eskişehirspor Kulübünün maddi zorlukları aşmak için başlattığı '1 milyon fidan' kampanyasına yapılan bağışlar 1 milyon TL'ye yaklaştı.

TFF 1. Lig'i son sırada tamamlayan Eskişehirspor. 2020-2021 sezonunda çıktığı 32 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Maddi açıdan zor bir dönemden geçen siyah kırmızılı ekip, sezon içerisinde de alacakları karşılığı bazı futbolcularla yollarını ayırmıştı. Yeni mali kaynaklar aramaya yönelen Eskişehirspor, son olarak bir kampanya düzenledi. Eskişehirspor Yönetim Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayıyla '1 milyon fidan' kampanyasını başlattı. Kampanyada isteyen herkes 20 TL bedelle fidan bağışlıyor. Kampanya bedelinin yarısı Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na (OGEM-VAK), diğer yarısı ise Eskişehirspor'a gidiyor. Bağışlanan fidanlarla Eskişehir genelinde ormanlar kurulması hedefleniyor. 28 Nisan'da başlayan kampanyada geçen 23 günde 48 bin 9 fidan bağışı yapıldı. Bağış bedeli ise 960 bin 180 TL'ye ulaştı. Kampanyaya 7 bin 545 kişi bağış yaptı. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor'un '1 milyon fidan' kampanyasında bağışlar 1 milyon TL'ye yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eskişehirspor'un '1 milyon fidan' kampanyasında bağışlar 1 milyon TL'ye yaklaştı - Haberler Spor
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