Eskişehirspor U12 oyuncularını taşıyan minibüs kaza yaptı

28.09.2019 14:48

Eskişehir'de, Eskişehirspor U12 oyuncularını taşıyan minibüs zincirleme kazaya karıştı. Üç aracın birbirine girdiği trafik kazasında, U12 antrenörü ve 1 oyuncu ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre; kaza Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, çevre yolunda seyit halinde olan 43 VD 459 plakalı araç sürücüsü Ahmet Ö. (57), önündeki aracın ani fren yapması sonrasında kendisi de yavaşladı. Bu esnada arkadan gelen Haydar E. idaresindeki 26 VR 096 plakalı otomobil, yavaşlayan araca arkadan çarptı. Daha sonra aynı istikamette ilerleyen ve Eskişehirspor U12 oyuncularını taşıyan Muharrem E. (46) idaresindeki 26 GB 707 plakalı minibüs de duramayarak önündeki otomobile çarptı.



Kazada 3 kişi yaralandı



Meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan Sevgi Ö. ve Eskişehirspor U12 kafilesinden antrenör Muhsin Çakallı ile alt yapı futbolcusu Yiğit Şahan yaralandı. Ardından bölgeye sevk edilen polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, yol güvenliğini alarak yaralılara müdahale etti. Olay yerindeki ilk müdahaleden sonra yaralılar, Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırıldı.



Öte yandan, polis ekipleri kaza hakkında çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA