Eskişehirspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde yapılacak Eskişehir - Tuzlaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Eskişehir - Tuzlaspor maçı nerede oynanacak?

Maç öncesinde Tuzlaspor 21 puan ile 4'üncü sırada yer alırken, Eskişehirspor ise 1 puan ile son sırada yer alıyor. Eskişehir - Tuzlaspor maçı hangi gün, saat kaçta? Eskişehir - Tuzlaspor maçı nerede oynanacak?

ESKİŞEHİR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

8 Aralık saat 11:30'da başlayan antrenmanda, Eskişehirsporlu oyuncular ısınma çalışmalarının ardından taktik çalıştı.

ESKİŞEHİR - TUZLASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

1. Lig'in 13. haftasında kendi evinde konuk edeceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

ESKİŞEHİR - TUZLASPOR MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Tuzlaspor maçını şifresiz olarak TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.

Bu maç öncesinde TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'un 1 puanı bulunurken, Tuzlaspor'un ise 21 puanı bulunuyor.