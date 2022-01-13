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Eskişehirspor tribünleri Ahmet Çalık anısına doldurulacak

Eskişehirspor tribünleri Ahmet Çalık anısına doldurulacak
AA / Deniz Açık - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın anısına Teco Karacabey Belediyespor maçı biletlerinde indirime gitti.

KARACABEY, BURSA (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın anısına Teco Karacabey Belediyespor maçı biletlerinde indirime gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-kırmızılı taraftarın talebi üzerine "Ahmet Çalık" anısına 16 Ocak Pazar günü oynanacak Teco Karacabey Belediyespor maçının bilet fiyatı 6 lira, VIP tribünü biletleri ise 42 lira olarak belirlendiği belirtilerek, "Bu hafta tükenmiş tüm nefesler anısına her zamanki yerimizdeyiz!" ifadesine yer verildi.

Konyaspor taraftarı da maç için bilet alıyor

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Ahmet Çalık ve "tüm tükenmiş nefesleri" anmak için Eskişehirspor tribün fiyatlarını zor durumuna rağmen genç futbolcunun forma numarasına ithafen 6 lira yaptıklarını aktararak, "Konyaspor taraftarları maddi kayıp yaşamayalım diye bilet almaya başlamış. Anadolu futbolu birliği, gönülden olur ağızla olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Deniz Açık - Spor Haberleri

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