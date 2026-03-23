Eskişehirspor Tire 2021 FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 3. Lig'de zirve mücadelesi veren Eskişehirspor, Tire 2021 FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Ligde 2. sırada yer alan Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Söke 1970 SK'yi 4-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Bu hafta ise Tire 2021 FK'yi konuk edecek olan ekip, galibiyet serisini sürdürmek amacıyla antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürüyor. Eskişehirspor - Tire 2021 FK karşılaşması, Salı günü saat 16.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

