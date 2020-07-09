Eskişehirspor, TFF 1. Lig'e iki maçını da kazanarak veda etmek istiyor TFF 1. Lig'den bir alt lige düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, sahaya her zaman galibiyet için çıktıklarını bildirdi.

TFF 1. Lig'den bir alt lige düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Özer, sahaya her zaman galibiyet için çıktıklarını bildirdi.

Özer, yaptığı yazılı açıklamada, genç oyuncuların forma şansı bulmasının siyah-kırmızılı ekibin geleceğiyle ilgili bir avantaj olduğunu belirtti.

Futbolcuların bireysel yeteneklerini maçlarda ve antrenmanlarda takımla uyumlu hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Verilen uzun aranın ardından kısa bir dönemde yoğun maç temposunda maalesef kadro genişliği olmayan takımlarda sakatlık yaşanabiliyor. İbrahim Halil Öner sezonu kapattı diye düşünüyorduk ancak sıkı bir tedavi süreci ve oyuncumuzun azmiyle kısa sürede toparlandı. Onun ve son maçta bir sakatlık yaşayan Bedirhan Altunbaş'ın forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Hasan Ulaş Uyğur ve Muhammet Yahya Akbulut ise Balıkesirspor maçında forma giyemeyecek."

Kalan maçlarda genç oyunculara daha çok forma şansı vereceklerini aktaran Özer, "Eskişehirspor çatısı altında olduğumuz sürece bizim ve oyuncularımızın her zaman tek parolası galibiyettir. Bu şekilde kalan maçlarda da sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligin 33. haftasında 11 Temmuz Cumartesi günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a konuk olacak Eskişehir temsilcisi, sezonun son haftasında ise sahasında Boluspor'la karşılaşacak.

Kaynak: AA