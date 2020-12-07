Eskişehirspor'da 1 futbolcu ve 1 antrenörde korona virüse rastlandı
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Eskişehirspor'da 1 futbolcu ve 1 antrenörde korona virüse rastlandı

07.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:21
Eskişehirspor'da 1 futbolcu ve 1 antrenörde korona virüse rastlandı

Eskişehirspor: "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir antrenörümüz ve bir futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır.

Eskişehirspor: "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir antrenörümüz ve bir futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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