Eskişehirspor Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Eskişehirspor Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehirspor yarın kendi sahasında ağırlayacağı Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

KARACABEY, BURSA (İHA) - Eskişehirspor yarın kendi sahasında ağırlayacağı Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında ilk maçını yarın kendi sahasında Teco Karacabey Belediyespor ile oynayacak. Yarın 13.00'da oynanacak maç için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Teknik Direktör Suat Kaya ve ekibi yönetiminde bugün gerçekleştirilen son antrenmanla hazırlıklar tamamlandı. Isınmanın ardından pas ve koordinasyonun yanı sıra taktik çalışmalarının yapıldığı son antrenmanda sportif sakatlığı bulunan Ömer Bayramoğlu yer almadı. Hasan Ulaş Uygur ise fizyoterapist eşliğinde antrenmana katıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Eskişehirspor yarın kendi sahasında ağırlayacağı Teco Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

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