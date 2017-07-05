Eskişehirspor Taraftarları Nöbette

Eskişehirspor taraftarları, yarın yapılacak olağanüstü kongre saatine kadar tesislerde nöbet tutma eylemi başlattı. Taraftarlar, kulüp başkanlığı için aday çıktığında eylemlerini sonlandıracaklarını belirti.



Akşam saatlerinde Vali Henefi Demirkol Tesisleri'ne gelen Eskişehirspor'un taraftar temsilcileri nöbet tutma eylemine başladı. Eylemlerin yarınki Eskişehirspor'un olağanüstü kongresinin başlayacağı saat 17.30'da kadar süreceğini açıklayan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri şunları söyledi:



"Yarım asırlık tarihimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Göğsümüzü gere gere geçirdiğimiz şanlı mazimizin son 3 senesi hüsran şarkıları söylemekle geçti. Başarmaya çok yakınken, bugünlere gelmek tarifi mümkün olmayan duygular yaşatıyor. Bu sürecin başlıca sorumlusunu veya sorumlularını hepimiz biliyoruz. Ancak gelinen noktada kulübümüzde kimse kalmadı. Bizler atkılılar olarak şu an Eskişehirspor tesislerine geldik. Yarın akşam kongre saatine kadar burada olacağız. Bu takımın kapanmaması için kellesini koltuğunun altına alacak olan kahramanlarımızı buraya bekliyoruz. Gönül ister ki iyi günde Es-Es'li olan bu şehrin işadamı, idarecisi, atanmışı, seçilmişi kötü günümüzde de yanımızda olsun. Akıl ve gönül birliği yapıp, elini taşın altına sokup, ortak bir liste oluştursalardı, olmadı. Yapamadılar, biz de şaşırmadık. Bizler olmayana karalar bağlayıp bahaneler üreten taraftar kitlesi değiliz. Her şeyin farkındayız. Sadece Es-Es'in yanındayız. Safını sonuna kadar mücadele olarak seçen tüm renkdaşlarımızı, işadamlarımızı, seçilmişlerimizi, atanmışlarımızı davet ediyoruz. Arma aşkına, forma aşkına son direniş için tesislerdeyiz. Sen de gel."