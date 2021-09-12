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Eskişehirspor taraftarından maça yoğun ilgi

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Eskişehirspor taraftarından maça yoğun ilgi

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre sonra seyircinin alındığı Eskişehirspor'un ilk maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre sonra seyircinin alındığı Eskişehirspor'un ilk maçına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Uzun süredir korona virüs salgını tedbirleri kapsamında takımlarını desteklemekten uzak kalan Eskişehirsporlu taraftarlar bugün hasrete son veriyor. Bu yıl 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Eskişehirspor'un ilk iç saha maçında taraftar maça yoğun ilgi gösterdi. Şanlıurfaspor ile saat 19.00'da kendi sahasında karşılaşacak olan Eskişehirspor'un taraftarları maça saatler kala stat etrafında beklemeye başladı. Aşı takvimini tamamlamış ve korona virüs geçirip tek doz aşı yaptıran taraftarların alınacağı maçta, stadının Doğu Alt Tribünü'nde biletler tükenirken, diğer bölümlerinin ise tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

(Bahadır Turgut/İHA)

Eskişehirspor taraftarından maça yoğun ilgi

Eskişehirspor taraftarından maça yoğun ilgi

Eskişehirspor taraftarından maça yoğun ilgi

Eskişehirspor taraftarından maça yoğun ilgi

Eskişehirspor taraftarından maça yoğun ilgi

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