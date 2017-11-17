Eskişehirspor Taraftarından Balıkesirspor Çıkarması

Takımının kötü günlerinde yanında olmayı bırakmayan Eskişehirspor taraftarı, Balıkesirspor mücadelesinde kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduracak.



TFF 1. Ligin 12. haftasında oynanacak Balıkesirspor-Eskişehirspor maçı için taraftarlar gün saymaya başladı. Özellikle Eskişehirspor taraftarının çok önem verdiği maç için Kırmızı Şimşelere 657 adet koltuk ayrıldı. Bugün alınan bilgilere misafir taraftara ayrılan tribünün tamamen dolduğu öğrenilirken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Müsabakanın yapılacağı Atatürk Stadyumu'nun misafir seyirci kapasitesi 657 kişilik olup, belirtilen kapasitedeki biletlerin tamamı satılmıştır. İlimizden Balıkesir'e gidecek taraftarların bilet ve kimlik kontrolü yapılarak Balıkesir iline girişleri sağlanacaktır. Biletsiz taraftarların kontrol noktasından geri çevrileceği, girişlere izin verilmeyeceği, taraftarımızın mağdur olmamaları için biletsiz seyircilerin maça gitmemeleri konusunda hususu kamuoyuna duyurulur" denildi. - ESKİŞEHİR