Eskişehirspor Taraftarı, Tesislerde Nöbet Tutuyor

Eskişehirspor'da yarın yapılacak kongre için henüz bir başkan adayının çıkmaması üzerine, taraftarlar tesislerde nöbet tutmaya başladı.



TFF 1. Lig play-off karşılaşmasında Göztepe'ye penaltılarda kaybeden Eskişehirspor'da, Başkan Halil Ünal dün yaptığı basın toplantısında başkan adayı olmayacağını söylemişti. Yarın yapılacak olan kongre öncesinde başkanlığa aday çıkmayınca, Eskişehirspor taraftarları soluğu tesislerde aldı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde toplanan taraftarlar, yarın 17.30'da yapılacak olan kongreye kadar tesislerde bekleyeceklerini dile getirdiler. Eskişehir'in ileri gelenlerine seslenen Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, herkesi tesislere davet etti. Son direniş için tesislerde bulunduklarını dile getiren Başkan Diri, "Yarım asırlık tarihimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Göğsümüzü gere gere geçirdiğimiz şanlı mazimizin son 3 senesi hüsran şarkıları söylemekle geçti. Başarmaya çok yakınken, bugünlere gelmek tarifi mümkün olmayan duygular yaşatıyor. Bu sürecin başlıca sorumlusunu veya sormlularını hepimiz biliyoruz. Ancak gelinen noktada kulübümüzde kimse kalmadı. Bizler atkılılar olarak şu an Eskişehirspor Tesislerine geldik" diye konuştu.



"Yarın akşam kongre saatine kadar buradayız"



Yarın akşam kongre saatine kadar nöbet tutucaklarını belirten Diri, "Bu takımın kapanmaması için kellesini koltuğunun altına alacak olan kahramalanlarımızı buraya bekliyoruz. Gönül ister ki, iyi günde Es-Es'li olan bu şehrin iş adamı, idarecisi, atanmışı, seçilmişi; kötü günümüzde de yanımızda olsun. Akıl ve gönül birliği yapıp, elini taşın altına sokup, ortak bir liste oluştursalardı, olmadı. Yapamadılar, bizde şaşırmadık. Bizler olmayana karalar bağlayıp, bahaneler üreten taraftar kitlesi değiliz. Her şeyin farkındayız. Sadece Es-Es'in yanındayız. Bu saatten sonra yapılabilecek tek bir şey var, sonuna kadar ve yürekten takımımızın yanında olmak, vazgeçmemek, pes etmemek, yılmamak. Tarih bizi sınıyor, yılmak ya da sonuna kadar savaşmakla. Tarih ne zaman yılmışları, vazgeçenleri yazdı ki? Bizlere düşen safımızı seçmek ve sonuna kadar dövüşmek. Bahane değil çözüm üretmek. Eskişehirspor kapanıyor. Vicdanı sızlamayan bugün bizimle olmasın. Safını sonuna kadar mücadele olarak seçen tüm renkdaşlarımızı, iş adamlarımızı, seçilmişlerimizi, atanmışlarımızı davet ediyoruz. Arma aşkına, forma aşkına son direniş için tesislerdeyiz" dedi. - ESKİŞEHİR