Eskişehirspor taraftarı, futbolcuların eksik yatan primini kulübe bağışladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un taraftarları, takımın 5 hafta önce evinde 3-0 kazandığı Ekol Göz Menemenspor maçının ardından eksik yatan 70 bin lira primi, aralarında toplayarak kulübe bağış yaptı.

06.11.2019 22:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:36
Eskişehirspor taraftarı, futbolcuların eksik yatan primini kulübe bağışladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un taraftarları, takımın 5 hafta önce evinde 3-0 kazandığı Ekol Göz Menemenspor maçının ardından eksik yatan 70 bin lira primi, aralarında toplayarak kulübe bağış yaptı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemenspor maçında eksik yatan 70 bin lira prim, taraftarlarımız arasında toplanarak bugün kulübümüze bağışlandı." denildi.

Açıklamada ayrıca, siyah-kırmızılı taraftarların, 8 Kasım Cuma günü deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında takıma başarı dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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