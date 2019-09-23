Eskişehirspor taraftar desteğiyle kazandı, maçı 8 bin kişi izledi

23.09.2019 11:31

TFF 1'inci lig ekiplerinden Eskişehirspor'daki mali kriz, transfer yasağı ve puan silme cezalarına rağmen, taraftar desteğini bırakmadı. Eskişehirspor'un kendi evinde oynadığı ve 3-0 kazandığı Menemenspor karşılaşmasını 8 bin taraftar maç boyunca ayakta izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente getirilen LED reklam panoları da stada kuruldu.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da sular bir türlü durulmuyor. Mali krizin yanı sıra transfer yasağı olan kırmızı-siyahlı takıma FIFA, 2015-2016 sezonunda transfer edilen Sebastian Pinto'nun 496 bin Euro'luk alacağının ödenmemesi nedeniyle kulübe 6 puan silme cezası verdi. 1'inci Lig'e eksi 6 puanla başlayan Eskişehirspor'da 19 Eylül 2019 için alınan seçimli olağanüstü kongre kararı yönetim tarafından iptal edildi. Teknik direktör Fuat Çapa'nın istifasının ardından ise Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağlandı. Eskişehirspor, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan değerlendirme sonrası TFF'den de 3 puan silme cezası aldı. İstifa ettikten 20 gün sonra geri dönen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş ve yönetim arasındaki anlaşmazlıklar sürerken, 6 Ekim tarihine yeniden olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

SON MAÇINI 8 BİN KİŞİ İZLEDİ

Kulüpteki tüm bu olumsuzlara rağmen taraftar, Eskişehirspor'a desteğini bir an olsun bırakmadı. Dün Yeni Eskişehir Stadyumu'ndaki Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasını izleyen yaklaşık 8 bin taraftar, 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla kırmızı-siyahlıların 3-0'lık galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Eskişehir'de taraftarların arasından çıkan müzisyenlerin 2006 yılında kurduğu Bando ESES de tribünlerdeki yerini alarak takımlarına destek verdi. Yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan'ın ilk maçında 3 puan kazanan Eskişehirspor, ligin 6'ncı haftasında Hatayspor'a konuk olacak.

LED REKLAM PANOLARININ KURULUMU TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile 25 Mart'ta oynadığı ve 4-0 kazandığı karşılaşma sonrasında, Yeni Eskişehir Stadyumu'na LED reklam panoları kurulması talimatı vermişti. Erdoğan'ın talimatının ardından kente getirilen panoların stadyumundaki kurulumları tamamlandı. Dünkü maçta ilk kez açılan reklam panolarında 'Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı' yazısı ile sosyal medya hesaplarının bilgileri yer aldı.

Kaynak: DHA