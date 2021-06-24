Eskişehirspor son mücadelesini veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehirspor son mücadelesini veriyor

Eskişehirspor son mücadelesini veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kapanma süreciyle karşı karşıya kalan Eskişehirspor'la ilgili açıklamada bulunan Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, "Biz son mücadelemizi veriyoruz.

Kapanma süreciyle karşı karşıya kalan Eskişehirspor'la ilgili açıklamada bulunan Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, "Biz son mücadelemizi veriyoruz. Eğer bugün imza vermezlerse, yarın ne yazık ki kapısını çalacakları bir muhatap dahi bulamayacaklar" dedi.

TFF 1. Lig'i son sırada tamamlayarak küme düşen Eskişehirspor'un borçları nedeniyle kapanmaya karşı verdiği mücadele sürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akgören'in istifa etmesi ve 11 Haziran'da gerçekleştirilen kongrede başkanlığa aday çıkmaması sebebiyle yönetim Divan Kurulu'na devredilmişti. Transfer tahtasının açılması ve kulübün ayakta kalabilmesi için alacaklı oyunculardan imza toplayan Divan Kurulu'nun 29 imzaya daha ihtiyacı var. Siyah kırmızılı camianın içerisinde bulunduğu durum hakkında açıklamalarda bulunan Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, kulübün hayata tutunmasının mütevazi ve mücadeleci bir kadroyla mümkün olacağını söyledi.

"Biz son mücadelemizi veriyoruz"

Eskişehirspor için emek veren tüm antrenör ve futbolculara çağrıda bulunan Çelikoğlu, "Eskişehirspor'umuz için son kez tüm emek verenlere sesleniyoruz. Futbol tarihinde yaşanmış tüm örneklerde ne yazık ki kulüpler bu gibi bu durumlardan sonra yeniden ayağa kalkamıyor. Biz son mücadelemizi veriyoruz. Eğer bugün imza vermezlerse, yarın ne yazık ki kapısını çalacakları bir muhatap dahi bulamayacaklar. Bu yüzden Eskişehirspor'umuzun yeniden eski günlerine geri dönmesi için kendilerine büyük iş düşüyor" dedi.

İmza veren tüm isimlerin yanı sıra özellikle süreci yürüten Divan Kurulu üyelerine ve destek verenlere teşekkür eden Çelikoğlu, 28 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kongre üyelerini davet ederek, genel kurul toplantısında detaylı olarak süreci anlatacaklarını iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Riva'da kritik zirve! Yolların ayrılacağı konuşulan Şenol Güneş, TFF Başkanı Özdemir'le görüştü
Riva'da kritik zirve! Yolların ayrılacağı konuşulan Şenol Güneş, TFF Başkanı Özdemir'le görüştü
Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Deniz Poyraz Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Rafet El Roman Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehirspor son mücadelesini veriyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 12:07:53. #1.16#

title