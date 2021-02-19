Eskişehirspor sezonun ilk galibiyetini aldı
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Eskişehirspor sezonun ilk galibiyetini aldı

19.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:30
Eskişehirspor sezonun ilk galibiyetini aldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 22. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek, 2020-2021 sezonunun ilk galibiyetini aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 22. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup ederek, 2020-2021 sezonunun ilk galibiyetini aldı.

Sezona 1-0'lık Ankaraspor yenilgisiyle başlayan Eskişehir temsilcisi, sonraki haftalarda galibiyete adeta hasret kaldı. Eskişehirspor 21 hafta boyunca 14 mağlubiyet ve 7 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Aldığı sonuçlarla taraftarını ve camiasını üzen siyah-kırmızılı takım, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırladı. Rakibini İbrahim Halil Öner ve Bedirhan Altunbaş'ın attığı gollerle 2-1 mağlup eden Eskişehirspor, sezonun ilk galibiyetini alarak taraftarını mutlu etti.

Ligin son sırasında bulunan Eskişehirspor 23. hafta maçında, 24 Şubat Çarşamba günü Yılport Samsunspor'a konuk olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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