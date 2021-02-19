Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

19.02.2021 00:48 | Son Güncelleme: 19.02.2021 00:52
Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Spor Toto TFF 1. Lig'de 22. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıdır. Peki Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıdır. Peki Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ESKİŞEHİRSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı 19 Şubat Cuma günü (bugün akşam) saat 16:00 'da başlayacaktır.

ESKİŞEHİRSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4Akanallarında yayınlanacaktır.

ESKİŞEHİRSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Yeni Eskişehir Stadyumu, Eskişehir'da oynanacak.

ESKİŞEHİRSPOR - ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

YİĞİT ARSLAN(Hakem)

HÜSEYİN AYLAK(1. Yardımcı Hakem)

BURAK CANSIZ(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA HAKAN BELDER(Dördüncü Hakem)

FERHAT GÜNDOĞDU(Gözlemci)

SUAT ÇOBAN(Temsilci)

BÜLENT KANTAR(Temsilci)

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