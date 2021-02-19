Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Spor Toto TFF 1. Lig'de 22. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıdır. Peki Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?