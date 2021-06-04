Eskişehirspor olağanüstü seçimli kongre ertelendi
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Eskişehirspor olağanüstü seçimli kongre ertelendi

Eskişehirspor olağanüstü seçimli kongre ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, yeterli delege katılımı olmaması nedeniyle ertelendi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, yeterli delege katılımı olmaması nedeniyle ertelendi.

TFF 1. Lig'i son sırada tamamlayarak küme düşen Eskişehirspor'da yönetim, haziran ayında kongreye gitme kararı almıştı. Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, delegelerin yeterli çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle 11 Haziran Cuma gününe ertelendi. Yaklaşık 350 milyon liralık borç nedeniyle mali açıdan sorun yaşayan kulüpte, haftaya yapılacak olan kongrede başkan adayı çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor olağanüstü seçimli kongre ertelendi
Eskişehirspor olağanüstü seçimli kongre ertelendi
Eskişehirspor olağanüstü seçimli kongre ertelendi
Eskişehirspor olağanüstü seçimli kongre ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eskişehirspor olağanüstü seçimli kongre ertelendi - Haberler Spor
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