Eskişehirspor, Misli.com 2'nci lige düştü
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Eskişehirspor, Misli.com 2'nci lige düştü

Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN - Haberler | Spor
Eskişehirspor, Misli.com 2'nci lige düştü

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda Altınordu'ya 6-3 yenilerek ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü
Ekonomik olarak zor günler geçiren Eskişehirspor, bitime 6 hafta kala küme düştü

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda Altınordu'ya 6-3 yenilerek ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Taraftarlar ligden düşen takımları için üzüntülerini sosyal medyadan dile getirerek, "Bugün küme düşmüş olabiliriz, en kötü günümüz olabilir ama vazgeçmek yok, küllerimizden doğup geri döneceğiz" dedi.

Eskişehir'de 55 yıllık bir tarihe sahip kırmızı şimşekler, TFF 1'inci Lig'deki 5'inci sezonunda bitime 6 hafta kala deplasmanda Altınordu'ya 6-3 yenilerek ligden düşen ilk takım oldu. İki sezondur mali krizin yanı sıra eski oyuncularına borçları olan ve Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında 3 puan silme cezası verilen Eskişehirspor, as takımdaki bir çok oyuncusunu kaybetmiş bir şekilde altyapıdan çıkardığı oyuncularla yoluna devam ediyordu. Eskişehirspor, oynadığı 28 maçta 1 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyetle ligin son sırasında yer alıyor.

Eskişehirspor taraftarları, ligden düşmenin üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi. Taraftarlar mesajlarında, "Bugün küme düşmüş olabiliriz, en kötü günümüz olabilir ama vazgeçmek yok, küllerimizden doğup geri döneceğiz. Bizde sevgi küme düşene kadar değil, toprağa düşene kadardır. İnşallah, tekrar buralara daha güçlü şekilde döneriz. Lig fark etmeksizin desteklemeye sonuna kadar devam. Çok yaşa Es-Es" cümlelerine yer verdi.Eskişehirspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geçen sezon pandemi nedeniyle liglerde küme düşmeyi kaldırması sonrasında Spor Toto 1'inci Lig'de mücadelesini sürdürmüştü.

Eskişehirspor, Misli.com 2'nci lige düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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