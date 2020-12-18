Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eskişehirspor - Menemenspor hangi kanalda? Canlı İzle
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Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eskişehirspor - Menemenspor hangi kanalda? Canlı İzle

18.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:19
Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eskişehirspor - Menemenspor hangi kanalda? Canlı İzle

19 Aralık'ta oynanacak olan, Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eskişehirspor - Menemenspor hangi kanalda? Canlı İzle...

19 Aralık'ta oynanacak olan, Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Eskişehirspor - Menemenspor hangi kanalda? Canlı İzle... İşte detaylar

Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Eskişehirspor ve Menemenspor 19.12.2020 Cumartesi günü Spor Toto 1. Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçı TRT Spor HD canlı yayınlıyor.

Eskişehirspor Menemenspor Hangi Tarihte?

Eskişehirspor Menemenspor Futbol karşılaşması tarihi 19.12.2020

Eskişehirspor Menemenspor Hangi Kanalda?

Eskişehirspor - Menemenspor maçını TRT Spor HD canlı olarak yayınlayacak

Eskişehirspor Menemenspor Maçı Hangi Gün?

Eskişehirspor - Menemenspor maçı Cumartesi günü oynanacak

Eskişehirspor Menemenspor Saat Kaçta?

Eskişehirspor - Menemenspor Maçın başlama saati 16:00

Eskişehirspor - Menemenspor

TFF 1. Liginde Eskişehirspor ile Menemenspor karşı karşıya geliyor.14 maçtan 2 puan çıkarabilen Eskişehirspor oynadığı 14 maçı da kazanamadı. Menemenspor ise 14 puanla 12. sırada yer alıyor. Eskişehir deplasmanından 3 puanla dönmek isteyen Menemenspor son maçında İstanbulspor'a 2-1 kaybetmişti. Deplasmanda 4 maçtır yenilmeyen İzmir ekibini Eskişehir deplasmanında galibiyete yakın.

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