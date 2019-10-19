Eskişehirspor ligin dibine demir attı
TFF 1. Lig'in son sırasında bulunan Eskişehirspor'un kötü gidişatı devam ediyor.
TFF 1. Lig'in son sırasında bulunan Eskişehirspor'un kötü gidişatı devam ediyor.
Ligin 8. haftasının açılış maçında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşan Eskişehirspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Sezona -6 puan ile başlayıp ardından -3 puan silme cezası daha alan ve bu sezon sadece tek galibiyeti bulunan Eskişehirspor, Akhisarspor'a karşı özellikle savunmada yapılan basit hatalarla dağıldı. Haftanın açılış maçında kaybeden siyah-kırmızılılar ligin dibine demir atmış durumda. Ligde 16 golle en çok gol yiyen takım olma özelliğini de taşıyan EsEs, -5 puan ile son sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR