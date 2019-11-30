Eskişehirspor Kulübü Başkanı Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursaspor taraftarlarını ziyaret...
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, bu sabah Eskişehir'deki trafik kazasında yaralanarak kentteki hastanelerde tedavi altına Bursaspor taraftarlarını ziyaret etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, bu sabah Eskişehir'deki trafik kazasında yaralanarak kentteki hastanelerde tedavi altına Bursaspor taraftarlarını ziyaret etti.
Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören ve teknik asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu, TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adanaspor-Bursaspor maçına giderken içinde bulundukları minibüsün tıra çarpması sonucu yaralanarak Eskişehir'deki hastanelerde tedavi altına alınan yeşil-beyazlı taraftarlara ziyarette bulundu.
Taraftarlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Akgören, Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
TFF 1. Lig'de bugün oynanacak Adanaspor-Bursaspor maçına giden taraftarları taşıyan minibüs ile tırın Eskişehir-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde çarpışması sonucu 17 kişi yaralanmıştı.