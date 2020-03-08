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Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor

Eskişehirspor kötü gidişi durduramıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, son 5 maçında puan alamadı.

08.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:24
Eskişehirspor kötü gidişi durduramıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, son 5 maçında puan alamadı.

Ligde zor günler geçiren ve genç bir kadroyla mücadele eden, 9 puan silme cezası da verilen Eskişehir temsilcisi, sezonun ilk yarısını 6 puanla tamamladı.

İkinci yarıya 1-0'lık Keçiörengücü galibiyetiyle başlayan siyah-kırmızılılar, bir sonraki hafta sahasında Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Eskişehirspor, 20. haftada deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendikten sonra konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup etmeyi başardı. Siyah-kırmızılı ekip, 22. haftada İzmir deplasmanında Ekol Göz Menemenspor'a 3-1 mağlup olunca ligin ikinci yarısındaki ilk yenilgisini aldı.

Bir sonraki hafta sahasında ağırladığı Hatayspor'a 1-0 yenilerek sahadan üzgün ayrılan Eskişehirspor, 24. haftada Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0, 25. haftada sahasında Akhisarspor'a 2-1 yenildi.

Siyah-kırmızılılar, dün sahasında misafir ettiği Giresunspor'a da 2-0 yenilerek puan hasretini 5 maça çıkarttı.

Ligin 26. haftasını 16 puanla son basamakta kapatan Eskişehir temsilcisi, 12 Mart Perşembe günü Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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