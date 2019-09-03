Eskişehirspor kongreye gidiyor

03.09.2019 20:20

TFF 1. Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen Eskişehirspor, kongre kararı aldı.

Son dönemlerde alınan kongre kararlarıyla kulüp yönetimi konusunda dikiş tutturamayan Eskişehirspor, bir kez daha kongre kararı aldı. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 19 Eylül Perşembe Günü saat 18.00'de bir otelde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki kongre 26 Eylül Perşembe Günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek.

(Çağatay Gür/İHA)

Kaynak: İHA