Eskişehirspor Kongre Üyesi Dökmen'in Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Eskişehirspor'un bugün gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi, Genel Kurul Üyesi Mehmet Gürbüz Dökmen kalp krizi geçirmişti. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Dökmen, yoğun bakıma alındı.



Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul öncesi, Kongre Üyesi Mehmet Gürbüz Dökmen aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirmişti. Kalp krizi geçirdiği sırada nabzı duran Dökmen'e, başka bir kongre üyesi kalp masajı yaparak nabzının tekrar atmasını sağladı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Dökmen'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine götürdü.



Öte yandan hastanede hemen yoğun bakımda tedavi altına alınan Eskişehirspor Kongre Üyesi Mehmet Gürbüz Dökmen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR