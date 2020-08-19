Eskişehirspor, Kıvanç Karakaş'la sözleşme yeniledi TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Kıvanç Karakaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Kıvanç Karakaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, başkan yardımcısı Fatih Baturaygil ve asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde görüşen 35 yaşındaki futbolcu Kıvanç Karakaş, sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 16 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, takımı adına gol kaydedemedi.

Kaynak: AA