Eskişehirspor, Kıvanç Karakaş'la sözleşme yeniledi
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Kıvanç Karakaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
19.08.2020 21:37 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:17
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Kıvanç Karakaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, başkan yardımcısı Fatih Baturaygil ve asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde görüşen 35 yaşındaki futbolcu Kıvanç Karakaş, sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 16 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, takımı adına gol kaydedemedi.
Kaynak: AA