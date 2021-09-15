Eskişehirspor Kırklareli deplasmanına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen Pazar günü sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor maçından golsüz beraberlikle ayrılan siyah-kırmızılı ekip, 1 günlük aranın ardından dün yapılan antrenmanla hazırlıklara başladı. TFF 2. Lig ekibi bugün yapılan antrenmanla hazırlıklara devam etti. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cem Karaca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşunun ardından; dayanıklılık, beşe iki oyun ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. 19 Eylül saat 16.00'da Kırklarelispor deplasmanına çıkacak olan Eskişehirspor, maçtan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

(İHA)