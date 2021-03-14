Eskişehirspor Keçiörengücü yenilgisinin ardından yenileme antrenmanı yaptı
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Eskişehirspor Keçiörengücü yenilgisinin ardından yenileme antrenmanı yaptı

14.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:02
Eskişehirspor Keçiörengücü yenilgisinin ardından yenileme antrenmanı yaptı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü yenilgisinin ardından yenileme antrenmanı yaptı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü yenilgisinin ardından yenileme antrenmanı yaptı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ankara Keçiörengücü deplasmanında görev alan oyuncular rejenerasyon (yenileme) çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda paslaşma ve koordinasyon çalıştı. Siyah-kırmızılılar bir günlük iznin ardından salı günü evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor Keçiörengücü yenilgisinin ardından yenileme antrenmanı yaptı
Eskişehirspor Keçiörengücü yenilgisinin ardından yenileme antrenmanı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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