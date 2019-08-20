Eskişehirspor - Keçiörengücü maçının ardından

20.08.2019 08:50



TFF Birinci Lig'in ilk haftasında, sezona cezası nedeniyle eksi 6 puanla başlayan Eskişehirspor, kendi sahasında Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalırken, her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, karşılaşmanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi. Sonradan oyuna giren oyuncuların klaslarını gösterdiğini ifade eden Çapa, "Rakibimizin kontraya dayalı oyununu daha önce izlediğimiz hazırlık maçlarında görmüştük. Burada iç sahada oynuyorsunuz. Galip gelmek için kendinizi riske atmak zorundasınız ama bir o kadar da temkinli olmak zorundasınız. İlk devre iyi mücadele ettik. Zaman zaman oyunu üçüncü bölgeye taşıyamadık. Bazı oyuncularımızın geç katılmasından dolayı yapmış olduğumuz bazı tercihler var. Tam oyunu biz ele almışken direkten dönen bir top ve akabinde yediğimiz gol. Yapmış olduğumuz değişikliklerden sonra, oyuna giren oyuncular gerçekten klasını gösterdi. Hem oyun olarak hem sahadaki duruş açısından. Çok koşmak, çok mücadele etmek güzel ama doğru yerlerde, doğru şekilde koştuğunuzda daha bir güzel oluyor" dedi.

"İKİ PUAN KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Son dakikada ceza sahasında Milinkovic'in düşürülmesinin penaltı olduğunu ancak hakemin vermediğini belirten Çapa, "Futbolcumuz altı pasın içerisine girmiş, vursa gol olacak ama maalesef görüntüleri 4-5 defa izledik yani bu penaltı değilse ne penaltı olacak? 2 puan kaybettiğimiz için çok üzüldük. Oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Bu takımın belirli bir seviyeye geldikten sonra neler yapabileceğini herkes çok net bir şekilde görebiliyor. Saha içi mücadelenin çok problem olacağını düşünmüyorum. Saha dışındaki problemlerin nasıl çözüleceği en düşündürücü kısmı burası. Bu takım rahat bir şekilde çalışabilirse, yapılması gerekenler yapılırsa, ilk 6 takım arasına girebilir" şeklinde konuştu.

Ligin yeni ekibi Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz ise talihsiz bir gol yediklerini belirterek şunları söyledi: "Birinci Lig'e çıktığımız ve resmi olarak oynadığımız ilk maç. Bu atmosferi daha önce, Sakarya ve Samsun'da yaşadık. Böyle bir seyirci topluluğunu çok yadırgamadık. Hem seyirciye hem sahaya çok çabuk adapte olduk. İstediğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Biraz daha üzerine çıkabiliriz. Talihsiz bir gol yedik. Her iki yarıda da biz üstün oynadık. Çalışmaların vermiş olduğu o disiplinle. Biraz da sert oldu maç. Bizim oyuncumuzun kaşının altı yarıldı, orada bir itme vardı. O talihsiz gol bize 2 puana mal oldu. Bundan sonra inşallah böyle talihsiz goller yemeden bu lige alışır bu ligde iyi şeyler yapmaya devam ederiz"



Kaynak: DHA