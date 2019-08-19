Eskişehirspor - Keçiörengücü: 1-1

19.08.2019 22:02



STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx), Sezgin, (xx), Mevlüt (xx), Mete Kaan (xx) (Dk.59 Milinkoviç xx), Sekidika (xxx), Issah (xx), Talha (xx) (Dk.59 Emre Güral xx), Mehmet (xx), Cemali (xx), Mehmet Feyzi (xx), İbrahim Halil (xx) (Dk.76 Ferhat x)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx), Erdi (xx) (Dk.33 Cihan xx), Hüsamettin (xx), Abdülkadir (xx) (Dk.69 Kone xx), Samet (xx), Cem (xx), Burak (xx) (Dk.86 Ishak x), Süleyman (xx), Uğur (xx), Sertaç (xxx), Abdülkadir Kuzey (xx)

GOLLER: Dk.54 Sertaç (Keçiörengücü) - Dk.84 Emre Güral (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Mevlüt, Cemali, Emre (Eskişehirspor) - Cem, Süleyman (Keçiörengücü)

TFF 1'inci Ligi'ne cezası nedeniyle -6 puanla başlayan Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

25'nci dakikada Sekidika'nın sağ kanattan getirip ortaladığı topla buluşan Talha'nın sert şutu kalecide kaldı.

32'nci dakikada Sekidika orta sahada kaptığı topla ceza sahasına kadar çalımlarla gelip vurdu, yandan az farkla dışarı çıktı.

54'ncü dakikada soldan ceza sahasına giren Sertaç, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

64'ncü dakikada Milinkovic'in serbest vuruşunda, top kafalardan sekerek Issah'ın önüne düşerken, onun volesi az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.

83'ncü dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Emre Güral'ın kaleye gönderdiği şutu kaleci elinden kaçırınca ağlarla buluştu: 1-1.

Kaynak: DHA