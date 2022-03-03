Eskişehirspor karşılaşma için Erzincan'a hareket etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehirspor karşılaşma için Erzincan'a hareket etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Eskişehirspor karşılaşma için Erzincan'a hareket etti

Eskişehirspor, cumartesi günü oynayacağı 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, karşılaşmanın yapılacağı Erzincan'a hareket etti.

ERZİNCAN (İHA) - Eskişehirspor, cumartesi günü oynayacağı 24 Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak, karşılaşmanın yapılacağı Erzincan'a hareket etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 29'uncu haftasında 24 Erzincanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Dün öğle saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde günlük antrenmanlarını tamamlayan Es-Es, bugün sabah saatlerinde maçın oynanacağı Erzincan'a hareket etti. Eskişehirsporlu oyuncular, yarın Erzincan'da yapılacak antrenmanla maç hazırlıklarını bitirecek.

Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 17 puan ile ligde 18'inci sırada yer alırken, 24 Erzincanspor ise 33 puanla 8'inci sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor karşılaşma için Erzincan'a hareket etti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Cumartesi, Erzincan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title