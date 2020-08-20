Eskişehirspor, kaleci Melih Ağa ile sözleşme yeniledi
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, kaleci Melih Ağa ile yeni sözleşme imzaladı.
20.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:48
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, kaleci Melih Ağa ile yeni sözleşme imzaladı.
Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulübün başkan yardımcısı Fatih Baturaygil ve teknik asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde görüşen kaleci Melih Ağa, sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 10 maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 16 gol gördü.
Kaynak: AA