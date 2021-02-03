Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

03.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:38
Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 18 yaşındaki kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 18 yaşındaki kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi.

Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iç transferde genç file bekçisi ile yeniden anlaşma sağlandı.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde kulüp başkan vekili Fatih Sezer ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende, Cengiz Alp Köseer ile 5 yıllık anlaşma imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Faik Öztrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Özcan Deniz Defne Samyeli
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Aykut Kocaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler İzmir Kadıköy Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 19:40:34. #1.15#
title